Israel bombardiert Damaskus

Damaskus. Nach tagelanger Gewalt regierungsnaher Kämpfer gegen die drusische Glaubensgemeinschaft in Syrien hat Israel am Freitag morgen Ziele in der Nähe des Präsidentenpalasts in Damaskus angegriffen. Das bestätigte die israelische Armee. Grund für den Angriff sei nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz, dass man die drusische Minderheit vor den islamistischen Machthabern um Ahmed Al-Scharaa schützen wolle. Seit dem Sturz des langjährigen syrischen Präsidenten Baschar Al-Assad durch Scharaas HTS-Miliz im Dezember hat Israels Luftwaffe bereits Hunderte Ziele in Syrien bombardiert. Ebenfalls am Freitag meldete dpa, dass die Drusen im Süden des Landes ihre schweren Waffen abgeben wollen. Im Gegenzug werde in der dortigen Provinz Suweida eine neue Militäreinheit aus Drusen unter Aufsicht der neuen Machthaber aufgebaut. (AFP/dpa/jW)