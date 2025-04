Annegret Hilse/REUTERS Der russische Botschafer Netschajew am Mittwoch in Seelow

Das sind, sagt ein älterer Herr zwischen den Gräbern, ja sogar mehr Leute als 2015, als am 70. Jahrestag zu Füßen des bereits im November 1945 eingeweihten Monuments mit dem hinab ins Oderbruch blickenden bronzenen Rotarmisten an die Schlacht um die Seelower Höhen erinnert wurde. Eine Frau meint, dass das auf jene im Vorfeld des 80. Jahrestages bis auf die kommunale Ebene durchgestellte »Handreichung« des Auswärtigen Amtes für Gedenkveranstaltungen zum Kriegsende, in der unverhohlen Ausschluss und Hinauswurf von Vertretern aus Russland und Belarus empfohlen werden, zurückzuführen ist. Den offenkundig auf die Herbeiführung von Zwischenfällen abzielenden Ukas hatte zuletzt sogar der Vize-Landrat des Kreises Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke (CDU), als »Quatsch« bezeichnet.

Der Landkreis und die Stadt Seelow haben die Veranstaltung, ein »stilles Gedenken«, ausgerichtet. Sie hatten Vertreter aus Russland und Belarus nicht eingeladen, aber auch deutlich gemacht, dass sie einem Besuch keine Steine in den Weg legen werden. Am Mittwoch sind etwa 300 überwiegend ältere Menschen da, als der russische Botschafter Sergej Netschajew um kurz vor 11 Uhr mit einer kleinen Delegation die Treppenstufen zum Monument emporsteigt und einen Kranz niederlegt. Auch Andrej Schupljak, der belarussische Gesandte, ist vor Ort.

Viele Kamerateams und Fotografen sind da, können aber keine spektakulären Szenen festhalten. Auffallend ist ein Mann mit AfD-Kappe, der sich bei Interviews zielstrebig ins Kamerabild drängt. Ansonsten läuft alles ruhig und ohne Zwischenfälle ab. Als Netschajew, begleitet von Hanke und vom Seelower Bürgermeister Robert Nitz, die Stufen wieder herabsteigt, löst sich nach und nach die anfänglich durchaus spürbare Anspannung. Der Botschafter wird auf Schritt und Tritt angesprochen und wirkt schließlich sogar etwas überrascht von den vielen Menschen, die ihm die Hand schütteln wollen. Ab und an wird geklatscht, wenn er vorbeikommt. Etwas abseits singt eine kleine Chorgruppe Lieder aus der Arbeiterbewegung und den Kriegsjahren. Die Polizei hält sich betont zurück; fünf oder sechs uniformierte Beamte sind auf dem Gelände der Gedenkstätte und in deren Umfeld zu sehen – kein Vergleich zu den Polizeiaufmärschen, die seit 2022 in Berlin veranstaltet werden, um am Tag des Sieges das Zeigen von »sowjetischen Symbolen« zu unterbinden. An derlei denkt an diesem Tag in Seelow kein Mensch.

Es gibt sogar zwei kleine »offizielle« Termine, an denen der Botschafter teilnimmt. Drei Tafeln mit den Namen von Rotarmisten, die bei den schweren Kämpfen im April 1945 getötet, aber bis heute nicht geborgen wurden, werden eingeweiht. Und am Ende hilft Netschajew dabei, das Tuch von einer neu am Museum der Gedenkstätte angebrachten Plakette der »Liberation Route Europe« zu ziehen. Dann fährt er wieder ab.

Zurück bleiben die Kränze auf der kleinen Anhöhe. Jeweils einer von der russischen, der belarussischen und der kirgisischen Botschaft. Die BSW-Landtagsfraktion hat auch einen Kranz abgelegt. »Ewiger Dank für die Befreiung« steht auf der Schleife. Jeweils einen Kranz haben die Kreisebenen von Linkspartei, SPD und CDU beigesteuert. Einen anderen der Traditionsverband der Fallschirmjäger der NVA. Auch der Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR ist vertreten. Etwas am Rande liegt ein Kranz der AfD-Landtagsfraktion, die im März einen Entschließungsantrag in den Landtag eingebracht hat, in dem die Befreiung vom Faschismus zum Auftakt für »ein halbes Jahrhundert der kommunistischen Diktatur« erklärt wird. Auf der Kranzschleife steht »Den Toten zum Gedenken«.

Überhaupt nicht gefallen hat die ganze Veranstaltung dem ukrainischen Botschafter Oleksij Makejew. Er erklärte im Sender Welt, dass es »unangebracht« sei, dass »ein Vertreter eines Verbrecherregimes, das mein Land jeden Tag mit Raketen, Bomben und Drohnen angreift«, in Seelow zugelassen werde. Damit entschuldigten »wir« die »Kriegsverbrechen, die seit 2014 von den Russen begangen werden«. Die Teilnahme des russischen Botschafters sei »ein Zeichen dafür, wie die Russen diesen Zweiten Weltkrieg für sich selber instrumentalisieren«, sagte Makejew weiter. Weder er noch andere Vertreter der ukrainischen Botschaft traten bei der Gedenkveranstaltung in Erscheinung.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sprang Makejew am Mittwoch laut AFP bei. Für die Bundesregierung sei es »ganz klar«, dass das Andenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges und an die Rolle der Sowjetunion »in Ehren gehalten werden« müssten. Zugleich sei jedoch wichtig, »dass dieses Gedenken nicht instrumentalisiert wird«. Was genau am Auftritt Netschajews als »Instrumentalisierung« bewertet werden könnte, erläuterten weder er noch Makejew.