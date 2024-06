Faber Vorsitzender von Verteidigungsausschuss

Berlin. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcus Faber aus Stendal ist zum neuen Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses gewählt worden. Wie der Bundestag am Mittwoch mitteilte, löst Faber die bisherige Vorsitzende Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) ab, die in das EU-Parlament gewählt wurde. Der 40jährige gehört dem Parlament seit Oktober 2017 an. Er war bereits verteidigungspolitischer Sprecher seiner Fraktion, hatte dieses Amt aber 2022 nach Äußerungen über einen Ausschuss-Auftritt von Kanzler Olaf Scholz (SPD) niedergelegt. (dpa/jW)