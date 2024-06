Bonn: Polizei räumt Universität

Bonn. Die Polizei ging am Mittwoch gegen die Besetzung zweier Hörsäle der Universität Bonn durch Studenten vor. Die Besetzer wollten die Forderungen unterstützen, die im Mai von einem palästinasolidarischen Protestcamp formuliert worden waren. Dazu zählen die Schaffung von Stipendien für Studenten aus Gaza, das Ermöglichen von palästinasolidarischen Veranstaltungen an der Universität sowie ein Ende der Zusammenarbeit mit israelischen Institutionen, die zu Kriegsverbrechen beitragen. »Während jede Universität in Gaza zerstört wurde, entzieht sich unsere Universität jeglicher Verantwortung. (…) Wir werden in unserer Hörsaalbesetzung nun jenen Menschen einen Raum geben, die aus deutschen Institutionen herausgedrängt werden und hoffen, mit dem Rektorat endlich ins Gespräch zu kommen«, wird eine der Besetzerinnen in einer Mitteilung zitiert. (jW)