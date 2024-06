Lohnabhängige »dramatisch« unzufrieden

Berlin. Die Zufriedenheit der Lohnabhängigen in Deutschland ist einer Studie zufolge »dramatisch« eingebrochen. Nur noch 45 Prozent seien zufrieden und schauten zuversichtlich in die Zukunft, ein Minus von acht Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr, wie das Beratungsunternehmen Gallup am Mittwoch mitteilte. Der Anteil derer, die am Arbeitsplatz Stress empfinden, liege konstant bei 41 Prozent und damit deutlich über dem europäischen Durchschnitt. 37 Prozent der Befragten gaben an, unter Burnoutsymptomen zu leiden. Befragt wurden europaweit gut 16.000 Personen. (AFP/jW)