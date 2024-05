Gaza: Linkspartei fordert deutsche Beteiligung an Lieferungen über See

Uncredited/AP/dpa An der von US-Soldaten errichteten Pier können kleinere Schiffe anlegen (16.5.2024)

Berlin. Deutschland sollte sich aus Sicht der Partei Die Linke an Hilfslieferungen über See für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen beteiligen und eine führende Rolle übernehmen. »Die Bundesregierung muss dazu beitragen, die humanitäre Katastrophe und Hungersnot der Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit einer Seebrücke über den neuen schwimmenden Hafen vor der Küste von Gaza zu lindern«, forderten Koparteichef Martin Schirdewan und die Bundestagsabgeordnete Cornelia Möhring am Freitag.

Im Gazastreifen hat das US-Militär eine provisorische Anlegestelle errichtet. Darüber wurden am Freitag morgen erstmals Hilfstransporte für die Zivilbevölkerung abgewickelt. »Was die USA und andere Länder können, das kann Deutschland auch«, sagte Schirdewan. Möhring schlug vor, für die Lieferungen Schiffe der Marine oder gecharterte Frachter zu nutzen: »Deutschland muss sich mit Geld, Material und Logistik an den Hilfslieferungen über die Seebrücke beteiligen, sowohl mit der Bereitstellung von Lebensmitteln als auch mit Personal und Schiffen.« (dpa/jW)