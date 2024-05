Iran: Kein Hinweis auf Attentat

Teheran. Nach dem Absturz des Hubschraubers mit dem iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und sieben weiteren Menschen an Bord am Sonntag sieht Irans Armee keine Hinweise auf eine Straftat als Unglücksursache. An dem Hubschrauberwrack seien keine Einschusslöcher oder ähnliches entdeckt worden, hieß es in einem vorläufigen Bericht des Generalstabs, der am Donnerstag abend von der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA veröffentlicht wurde. Um die exakte Absturzursache herauszufinden, brauche es aber mehr Zeit. (AFP/jW)