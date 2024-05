Myanmar: Tausende in Flucht getrieben

Genf. Gewalt und Attacken durch das Militär und gegnerische bewaffnete Gruppen haben in Myanmar erneut Tausende Zivilisten in die Flucht getrieben. Aus dem Norden der Rakhine-Region, wo die muslimische Minderheit der Rohingya lebt, hätten sich 45.000 Menschen in Richtung der Grenze zu Bangladesch in Sicherheit gebracht, berichtete das UN-Menschenrechtsbüro am Freitag in Genf. Ein Geflohener habe berichtet, er habe auf dem Weg Dutzende Tote gesehen. Nach glaubhaften Angaben sei die Stadt Buthi­daung seit vergangenem Freitag weitgehend niedergebrannt. Wer für die Brände verantwortlich ist, sei bislang nicht eindeutig geklärt. (dpa/jW)