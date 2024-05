Neukaledonien: Weiterer Toter nach Polizeieinsatz

Nouméa. Bei den Unruhen im französischen Überseegebiet Neukaledonien ist ein weiterer Mensch bei einer Konfrontation mit Einsatzkräften getötet worden, wie die Staatsanwaltschaft in der Inselhauptstadt Nouméa laut den Sendern France Info und BFM TV am Freitag mitteilte. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte zuvor bei seiner Visite am Donnerstag in Neukaledonien erklärt, die Wahlrechtsreform vorerst zurückhalten zu wollen, die Auslöser der seit Tagen andauernden Proteste in der Kolonie im Pazifik war, da sie den Einfluss französischer Siedler stärken würde. (dpa/jW)