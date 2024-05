Großbritannien: Corbyn kandidiert unabhängig

London. Der ehemalige Chef der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, tritt bei der Parlamentswahl im Juli als Unabhängiger an. Der 74jährige erklärte am Freitag in einem auf X veröffentlichten Video, er wolle als Unabhängiger für den Londoner Wahlkreis Islington North kandidieren, um »eine unabhängige Stimme für Gleichheit, Demokratie und Frieden« zu sein. Corbyn sitzt bereits seit 2020 als unabhängiger Abgeordneter im britischen Parlament, nachdem ihn der rechte Labour-Flügel unter Bemühung einschlägiger Antisemitismusvorwürfe gemobbt und schließlich aus der Partei ausgeschlossen hatte. (AFP/jW)