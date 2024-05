EU verurteilt russische »Provokation«

Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat Russland »Provokationen« an der Grenze zu Estland vorgeworfen. Das Entfernen von Grenzbojen im Fluss Narva zwischen beiden Ländern sei »inakzeptabel«, kritisierte Borrell am Freitag in Brüssel. Estlands Regierung hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass russische Grenzschützer die Bojen aus der Narva entfernt hätten. Zuvor hatte Estland laut Agentur TASS am Mittwoch angekündigt, an Teilen der gemeinsamen Grenze einen Zaun errichten zu wollen. Pläne, den Grenzverlauf neu zu regeln, seien von Tallinn begraben worden. (AFP/jW)