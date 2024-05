Scholz sieht noch Hürden beim »Job-Turbo«

Potsdam. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht beim »Job-Turbo« zur schnelleren Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt noch Hürden. »Viele Probleme sind ja schon gelöst, aber es dauert – glaube ich – ein bisschen, bis sich das gesetzt hat«, sagte Scholz am Freitag beim Besuch der Arbeitsagentur in seinem Wahlkreis Potsdam. »Das ist eine große Aufgabe, sicherzustellen, dass da alle zusammenkommen: Unternehmen, die Arbeitskräfte suchen, und die Arbeitskräfte, die einen Arbeitsplatz suchen.« (dpa/jW)