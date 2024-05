Rheinmetall: Auftrag von NATO-Staat

Düsseldorf. Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat von einem NATO-Mitgliedstaat einen Großauftrag für Artilleriemunition im Wert von knapp 300 Millionen Euro erhalten. Der Auftrag umfasse mehrere zehntausend Artilleriegeschosse und mehrere hunderttausend Treibladungsmodule, teilte Rheinmetall am Freitag in Düsseldorf mit. Geliefert werden soll die Munition zwischen 2024 und 2028. Um welches Land es sich handelt, ist nicht bekannt. Im Hintergrund steht laut dem Konzern die »aus dem Krieg in der Ukraine entstandene Notwendigkeit, die Munitionslager der Streitkräfte wieder zu füllen«. (dpa/jW)