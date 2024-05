Brandenburg: BSW gründet Landesverband

Schwedt. Die Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will vier Monate vor der Landtagswahl einen Landesverband in Brandenburg gründen. Rund 40 Mitglieder kommen an diesem Sonnabend vormittag in Schwedt in der Uckermark zusammen, um einen Landesvorstand zu wählen. Die Landesliste soll zu einem späteren Zeitpunkt aufgestellt werden. In Sachsen, Thüringen und im Saarland hat das BSW bereits Landesverbände. In einer Aprilwahlumfrage von Infratest-Dimap für den RBB kam das Bündnis in Brandenburg auf zehn Prozent. (dpa/jW)