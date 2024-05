Putin bereit für Ende des Ukraine-Kriegs

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin ist laut Reuters-Bericht vom Freitag bereit zu einer Waffenruhe in der Ukraine, die den jetzigen Frontverlauf anerkennt. Demnach soll eine mit den Diskussionen in Putins Umfeld vertraute Person gegenüber der Agentur erklärt haben: »Putin kann so lange kämpfen, wie es nötig ist. Aber er ist auch zu einem Waffenstillstand bereit – um den Krieg einzufrieren.« Drei weitere von Reuters befragte Insider hätten mitgeteilt, dass Putin sich frustriert über vom Westen unterstützte Versuche gezeigt habe, Verhandlungen zu verhindern. Zudem habe Putin die Entscheidung des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij beklagt, Gespräche auszuschließen. Der Sprecher des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow, habe seinerseits bestätigt, dass Putin wiederholt seine Bereitschaft zum Dialog betont habe. (Reuters/jW)