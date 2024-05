Konjunktur kommt nicht in Schwung

Berlin. Die Unternehmen in der Bundesrepublik erwarten keine baldige Erholung der Wirtschaft. »Die Konjunktur schmiert nicht ab, aber nach oben geht es auch nicht«, sagte der Hauptgeschäftsführer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK), Martin Wansleben, am Donnerstag bei der Vorstellung einer neuen Konjunkturumfrage. »Die Hoffnung der letzten Monate, dass ein gutes Auslandsgeschäft oder eine wieder anziehende Inlandsnachfrage als Motor der heimischen Unternehmen wirken könnten, hat sich nicht bestätigt«, so Wansleben. (dpa/jW)