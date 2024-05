Hessen: Goethe-Uni scheitert vor Gericht

Frankfurt am Main. In Hessen ist die Frankfurter Goethe-Uni auf dem juristischen Weg mit ihrem Versuch gescheitert, das Protestcamp palästinasolidarischer Gruppen auf dem Campus Westend zu verkürzen und Übernachtungen zu verbieten. Das Verwaltungsgericht Frankfurt habe einen entsprechenden Eilantrag abgelehnt, teilte die Hochschule bereits am Mittwoch mit. Die Leitung hoffe »auf einen friedlichen Verlauf«. Man werde »prüfen, ob wir Rechtsmittel einlegen«, sagte Präsident Enrico Schleiff. Für Donnerstag und diesen Freitag waren ihm zufolge »Kundgebungen auf dem Campus angemeldet, die dezidiert andere Sichtweisen auf den Nahostkonflikt geltend machen als die Teilnehmer des Camps«. Über diese Meinungsvielfalt sei er »froh«. Das Camp besteht seit Montag. (dpa/jW)