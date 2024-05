Südkorea: Chipindustrie erhält Milliardensubvention

Seoul. Südkorea will milliardenschwere Subventionen für die Chipindustrie bereitstellen. Über die staatliche Korea Development Bank sei ein Hilfspaket über umgerechnet 19 Milliarden US-Dollar geschnürt worden, erklärte die Regierung am Donnerstag. »Wie wir alle wissen, ist die Halbleiterindustrie ein Bereich, in dem derzeit ein regelrechter nationaler Krieg tobt«, sagte Präsident Yoon Suk Yeol. »Sieg oder Niederlage hängen davon ab, wer als Erster hochmoderne Halbleiter herstellen kann.« Demnach soll der Weltmarktanteil bei Nicht-Speicherchips von derzeit zwei auf zehn Prozent gesteigert werden. (Reuters/jW)