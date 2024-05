Zahl neugebauter Wohnungen erneut zurückgegangen

Wiesbaden. Die Zahl neugebauter Wohnungen ist im vergangenen Jahr erneut zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, wurden mit 294.000 gebauten Wohnungen 0,3 Prozent weniger gebaut als im Vorjahr. Die Zahl der Fertigstellungen habe sich seit 2021 kaum verändert. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) bezeichnete die Lage am Bau dennoch als stabil. Das einstige Ziel der Bundesregierung von jährlich 400.000 neuen Wohnungen dürfte sich aber auch in diesem Jahr nicht erfüllen lassen: Der Bauindustrieverband rechnete kürzlich mit nur 220.000 bis 230.000 fertiggestellten Wohnungen. (dpa/jW)