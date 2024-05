BRD hat die höchsten Strompreise der EU

Berlin. Die Haushalte in Deutschland haben im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres europaweit die höchsten Strompreise gezahlt. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (Mittwochausgaben) unter Verweis auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sahra Wagenknecht (BSW) beim Statistischen Bundesamt berichtete, kostete die Kilowattstunde Strom im bundesweiten Mittel 41,62 Cent inklusive Steuern und Abgaben. »Die Zahlen zeigen, dass die bisherige Energiewende in Deutschland gescheitert ist, denn ganz Europa macht es besser«, so Wagenknecht. (AFP/jW)