Landkreistag beklagt Wohnungsnot an Küsten

Osnabrück. Angesichts der zunehmenden Wohnungsnot in den stark besiedelten Küstengebieten hat der deutsche Landkreistag die politisch Verantwortlichen in Bund und Ländern zum Handeln aufgefordert. »Nicht nur auf Sylt, in fast allen Küstenregionen sind Mietwohnungen etwa für Angestellte im Tourismus und im Einzelhandel brutal knapp geworden«, sagte der Präsident des Landkreistags, Reinhard Sager (CDU), der Neuen Osnabrücker Zeitung vom Mittwoch. Die Gemeinden versuchten zwar, selbst zu bauen, oder nutzten Wohnungsbaugesellschaften. »Aber die Bauvorschriften sind viel zu streng«, fuhr Sager fort.

Auch in ländlichen Regionen am Meer herrsche inzwischen Knappheit, sagte Olaf Henschen, Geschäftsführer der Gesellschaft Wohneck, die sich um soziale Wohnraumlösungen in Nordfriesland kümmert. Viele Menschen suchten teils Jahre vergeblich nach einer Wohnung. Nach Angaben des Landratsamtes von Nordfriesland liegen dem Bericht zufolge die Mieten in Neubauten in Küstennähe pro Quadratmeter netto und kalt inzwischen bei 15 bis 18 Euro. (AFP/jW)