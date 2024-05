Taiwan: »Hongkonger Verhältnisse« befürchtet

Taipeh. Einen Tag nach Amtseinführung von Taiwans neuem Präsidenten Lai Ching-te sind am Dienstag Tausende Anhänger seiner Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) auf die Straße gegangen, um vor dem Parlament in Taipeh gegen die Opposition von Guomindang und Taiwanischer Volkspartei zu demonstrieren. Anlass ist ein Streit, bei dem am Freitag Abgeordnete beider Seiten aufeinander losgegangen waren. Die DPP stellt zwar die Regierung, hat aber keine absolute Mehrheit und ist zur Durchsetzung von Gesetzesvorlagen auf die angeblich Beijing-freundliche Opposition angewiesen. Nun befürchtet die DPP »Hongkonger Verhältnisse« – also eine Blockade ihrer auf Abspaltung von China ausgerichteten Politik. (dpa/jW)