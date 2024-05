Paris ruft in Neukaledonien Ausnahmezustand aus

Paris. Wegen der Aufstände in Neukaledonien hat Frankreich für sein Überseegebiet im Südpazifik den Ausnahmezustand ausgerufen. Präsident Emmanuel Macron habe ein entsprechendes Dekret auf den Weg gebracht, teilte der Élysée-Palast am Mittwoch nach einer Krisensitzung in Paris mit. Macron habe sich betroffen gezeigt über den Tod von drei Menschen sowie über die schweren Verletzungen, die ein Polizist erlitten habe, teilte der Élysée-Palast mit. Auslöser der Unruhen ist eine Verfassungsreform der Regierung in Paris, die französischstämmigen Einwohnern die Teilnahme an örtlichen Wahlen und damit mehr Einfluss ermöglicht. (AFP/dpa/jW)