Nordkorea: Kritik an Verbündeten der USA

Seoul. Nordkorea hat am Montag verstärktes »militärisches Einmischen« von Verbündeten der USA gegen das Land angeprangert. Die Regierung erklärte, sie werde die notwendigen Schritte unternehmen, um ihre Souveränität und Sicherheit zu schützen, so die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Pjöngjang forderte Großbritannien, Kanada, Deutschland, Frankreich, Neuseeland und Australien auf, ihre »unverhohlene militärische Intervention im asiatisch-pazifischen Raum« unter dem Vorwand von UN-Sanktionen unverzüglich einzustellen. Südkorea und Großbritannien haben im April gemeinsame Seepatrouillen nahe der koreanischen Halbinsel abgehalten, in der vergangenen Woche waren auch die deutsche Fregatte »Baden-Württemberg« und das Versorgungsschiff »Frankfurt am Main« in Richtung Indopazifik aufgebrochen. (dpa/jW)