Netzagentur will Flächenversorgung

Berlin. Die Bundesnetzagentur will Mobilfunkanbieter dazu verpflichten, das gesamte Bundesgebiet zu versorgen. Behördenchef Klaus Müller stellte am Montag in Berlin ein Regelwerk vor, wonach Deutsche Telekom, O2 Telefónica und Vodafone bis 2030 jeweils 99,5 Prozent der Fläche mit einer Downloadrate von mindestens 50 Megabit pro Sekunde versorgen müssen. Bisher bezogen sich solche Auflagen auf Haushalte. Die Auflagen seien ambitioniert, aber angemessen, sagte Müller. Im Gegenzug sollen Nutzungsrechte an Funkfrequenzen um fünf Jahre verlängert werden. (dpa/jW)