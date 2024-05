USA wollen mit China über KI reden

Washington. Angesichts der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) wollen sich Vertreter der Regierungen aus den USA und China an diesem Dienstag bei einem Treffen in Genf über die damit verbundenen Risiken austauschen. Es gehe nicht um irgendeine Form der Zusammenarbeit, sondern darum, die Kommunikation über die jeweiligen Ansätze und Ansichten in Gang zu bringen, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter vor dem Treffen. China setze KI in vielen zivilen und militärischen Bereichen ein, »die sowohl die nationale Sicherheit der USA als auch der Verbündeten untergraben«, behauptete er. (dpa/jW)