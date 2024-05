Allgäu: Obdachloser nach Angriff gestorben

Arne Dedert/dpa Obdachlose Menschen wurden zuletzt immer wieder Opfer von tödlichen Angriffen, die auffällig oft von Jugendlichen ausgehen (Frankfurt am Main, 27.1.2021)

Immenstadt. Im Allgäu ist ein 53jähriger gestorben, nachdem er von einem 17jährigen angegriffen und zusammengeschlagen worden sein soll. Nach Angaben des BR handelt es sich bei dem Opfer um einen Obdachlosen. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Kempten erläuterte, soll der Jugendliche am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Es werde ein Haftbefehl beantragt. Die Polizei hatte am Dienstag berichtet, der Jugendliche sei scheinbar grundlos in der Nacht von Montag auf Dienstag in Immenstadt auf den 53jährigen losgegangen. Zunächst war nur von einer leichten Kopfverletzung die Rede. Dem Opfer sei es nach der Tat gelungen, zur Polizeistation zu flüchten. Aufgrund einer Personenbeschreibung des Opfers hätten die Beamten den Tatverdächtigen zu Hause stellen können. Zunächst wurde lediglich wegen Körperverletzung gegen den 17jährigen ermittelt. (dpa/jW)