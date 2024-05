Britische Wirtschaft wächst wieder

London. Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal stärker gewachsen als erwartet. Die Wirtschaftsleistung legte in den ersten drei Monaten des Jahres um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikbüro in London am Freitag mitteilte. Großbritannien tritt demnach aus der Rezession aus. Unter anderem die britische Zentralbank hatte nur mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Die Wirtschaft war im dritten und vierten Quartal des vergangenen Jahres zunächst um 0,3 Prozent und dann um 0,1 Prozent geschrumpft. (AFP/jW)