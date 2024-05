Emir von Kuwait löst Parlament auf

Kuwait-Stadt. Knapp sechs Wochen nach der Parlamentswahl in Kuwait hat der regierende Emir, Scheich Mischal Al-Ahmad Al-Sabah, das Parlament aufgelöst. Wie die staatliche Agentur Kuna am Freitag meldete, werden auch »einige Artikel der Verfassung für einen Zeitraum von höchstens vier Jahren« ausgesetzt. Der Emir und der Ministerrat würden »die Befugnisse der Nationalversammlung übernehmen«, hieß es. Al-Sabah begründete den Schritt mit der »Einmischung« einiger Abgeordneter in die Befugnisse des Emirs und mit den »Bedingungen« weiterer Parlamentarier hinsichtlich der Regierungsbildung. (AFP/jW)