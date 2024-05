Nachwahl im Iran stärkt Konservative

Teheran. Im Iran haben die konservativen und ultrakonservativen Gruppierungen ihre Mehrheit im Parlament weiter ausgebaut. Bei der Stichwahl um 45 der insgesamt 290 Sitze im Parlament am Freitag holten als konservativ oder ultrakonservativ geltende Kandidaten die Mehrheit der Mandate, wie die am Sonnabend vom iranischen Innenministerium veröffentlichten Ergebnisse zeigten. Die Abstimmung war notwendig, weil nicht alle Kandidaten beim ersten Wahlgang im März die erforderliche Mindestzahl an Stimmen erhalten hatten. Das konservative Lager war auch aus dem Votum im März als klarer Sieger hervorgegangen. Registriert wurde allerdings auch die niedrigste Wahlbeteiligung seit Gründung der Islamischen Republik 1979. (AFP/jW)