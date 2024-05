Sudan: Heftige Kämpfe in Darfur

Khartum. In der sudanesischen Region Darfur sind nach UN-Angaben in der Großstadt Al-Faschir heftige Kämpfe ausgebrochen. In Gebieten der Stadt werde trotz wiederholter Appelle gekämpft, erklärte die humanitäre Koordinatorin für den Sudan, Clementine Nkweta-Salami, am Sonnabend. Dabei seien in dichtbesiedelten Teilen von Al-Faschir schwere Waffen im Einsatz. Verletzte Zivilisten würden in Krankenhäuser gebracht, weitere versuchten, aus dem Kampfgebiet zu fliehen. Insgesamt seien 800.000 Menschen in Gefahr. Al-Faschir ist die letzte Regionalhauptstadt in Darfur, die noch nicht von den paramilitärischen RSF beherrscht wird. (AFP/jW)