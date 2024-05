BYD erwägt zweites Werk in Europa

London. Der chinesische Elektroautobauer BYD erwägt den Bau eines zweiten Montagewerks in Europa. Europachef Michael Shu sagte am Donnerstag abend bei einer Veranstaltung in London, das sei ein Thema für kommendes Jahr. Bis Ende des Jahrzehnts wolle BYD ein führender Elektroautoanbieter in Europa sein. Zugleich kündigte er an, das Modell Seagull auf den europäischen Markt zu bringen. Die europäische Version des Fahrzeugs solle für weniger als 20.000 Euro erhältlich sein. BYD hat im Dezember den Bau eines Werkes in Ungarn angekündigt und ist damit der erste große chinesische Elektroautobauer mit einer eigenen Produktionsstätte in Europa. (Reuters/jW)