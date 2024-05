Kriegsschäden von 1,4 Milliarden in Libanon

Beirut. Bei den israelischen Angriffen auf den Südlibanon in den vergangenen sieben Monaten ist nach Behördenangaben ein Gesamtschaden von mehr als 1,4 Milliarden Euro entstanden. Rund 1.700 Gebäude seien vollständig zerstört und etwa 14.000 weitere beschädigt worden, erklärte am Mittwoch der Leiter des südlichen Rats im Libanon, Haschem Haidar. Seit dem Beginn des Gazakrieges gibt es auch fast täglich Gefechte an der israelische-libanesischen Grenze. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) wurden im Grenzgebiet mehr als 93.000 Menschen im Libanon vertrieben, während Israel Zehntausende Einwohner aus Orten im Norden des Landes evakuierte. Laut AFP wurden in diesem Zeitraum mindestens 390 Menschen getötet, die meisten davon im Libanon (AFP/jW)