Ukraine beschränkt Strom nach Angriffen

Kiew. Nach Angriffen auf die Energieinfrastruktur hat die Ukraine die Stromversorgung im Land eingeschränkt. Der staatliche Stromversorger Ukrenergo teilte am Mittwoch mit, er sei aufgrund von »Stromknappheit« infolge des Angriffs »gezwungen, die Stromversorgung für Industrie und Gewerbe« von 18.00 Uhr bis 23.00 Uhr einzuschränken. Russland habe mit fast 60 Raketen und mehr als 20 Drohnen auf »lebenswichtige zivile Infrastruktur« gezielt und »kein einziges militärisches Ziel« ins Visier genommen, so der ukrainische Präsident Selenskij. Das russische Verteidigungsministerium bezeichnete die Angriffe als Vergeltung. Die Ukraine hatte in den vergangenen Monaten Ölraffinerien und Lager auf russischem Gebiet ins Visier genommen. (AFP/jW)