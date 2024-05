Einige EU-Länder planen Anerkennung Palästinas

Dublin. Mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union visieren nach einem Medienbericht die Anerkennung eines palästinensischen Staates am 21. Mai an. Dazu gehörten Irland, Slowenien, Malta und Spanien, berichtete der irische Rundfunk am Donnerstag. Demnach warten die vier Länder eine Abstimmung in der UN-Generalversammlung am 10. Mai ab, die zur Anerkennung der Palästinenser als vollwertiges UN-Mitglied führen könnte. Spanien und Irland setzen sich seit langem für die Rechte der Palästinenser ein. Seit 1988 haben 139 von 193 UN-Mitgliedstaaten die palästinensische Staatlichkeit anerkannt. (Reuters/jW)