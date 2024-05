Chinas Staatschef Xi in Ungarn

Budapest. Nach Serbien hat am Donnerstag auch Ungarn Chinas Staatschef Xi Jinping empfangen. Xi kündigte an, sein Land sei bereit, die bilateralen Beziehungen mit Ungarn auf ein hohes Niveau zu heben. Mit Blick auf die EU-Ratspräsidentschaft durch Ungarn in der zweiten Jahreshälfte äußerte er die Hoffnung, das Verhältnis zwischen der EU und China zu verbessern. Ungarn habe sich unter Ministerpräsident Viktor Orbán zu einem wichtigen Partner für China entwickelt, während anderer EU-Länder – darunter Deutschland – ihre Abhängigkeit von China verringern wollen. Xi hatte am Dienstag seine Europareise in Frankreich begonnen, wo ihn Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zu fairen Handelspraktiken aufforderten. In Budapest erklärte Xi der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua zufolge, die chinesisch-ungarische Freundschaft richte sich nicht gegen Dritte. (Reuters/jW)