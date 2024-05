Belarus übt Einsatz von Atomwaffen

Minsk. Belarus hat am Dienstag mit einer Übung zum Einsatz von Atomwaffen begonnen, wie das Verteidigungsministerium in Minsk bekanntgab. Auf Befehl von Präsident Alexander Lukaschenko werde die »Bereitschaft« der Militäreinheiten und Trägersysteme für taktische Nuklearsprengköpfe überprüft. Beteiligt seien auch Kampfjets. Belarus besitzt selbst keine Atomwaffen. Russland, ein enger Verbündeter, hatte jedoch vergangenes Jahr entsprechende Sprengköpfe in das Nachbarland verlegt. Erst am Montag hatte Moskau bekanntgegeben, selbst die Einsatzbereitschaft seines Nukleararsenals testen zu wollen. (AFP/jW)