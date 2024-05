Italien: Streik der RAI-Journalisten

Rom. Journalisten von Italiens öffentlich-rechtlichem Rundfunksender RAI sind am Montag für 24 Stunden in den Streik getreten. Die Beschäftigten legen ihre Arbeit unter anderem wegen der »allgegenwärtigen Kontrolle durch die Politik« nieder, wie es auf der deutschsprachigen Webseite von RAI News hieß. Hintergrund ist die kurzfristige Ausladung des Schriftstellers Antonio Scurati, der zum Tag der Befreiung Italiens von deutscher Besatzung und Faschismus am 25. April einen Text vorlesen wollte. Bei dem Auftritt wollte er Giorgia Melonis Partei wegen ihrer postfaschistischen Ursprünge kritisieren. (dpa/jW)