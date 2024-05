Evangelische Kirche verliert 590.000 Mitglieder

Hannover. Die evangelische Kirche hat im vergangenen Jahr mehr als eine halbe Million Mitglieder verloren. Die Gesamtzahl der Mitglieder sei 2023 um etwa 590.000 gesunken, teilte die EKD mit Sitz in Hannover am Donnerstag mit. Ende 2023 gehörten den 20 Landeskirchen demnach rund 18,56 Millionen Menschen an. »Wir werden eine kleinere und ärmere Kirche, dieser Tatsache müssen wir uns stellen«, sagte die amtierende Ratsvorsitzende Kirsten Fehrs. Aus der Kirche traten 2023 wie schon im Vorjahr rund 380.000 Menschen aus. Etwa 340.000 Mitglieder starben. (dpa/jW)