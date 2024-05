Afghanistan: Anschlag von IS auf Moschee

Kabul. Nach einem bewaffneten Angriff auf eine Moschee im Westen Afghanistans, bei dem es mindestens sechs Todesopfer gegeben hat, hat sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zu der Tat bekannt. Der regionale IS-Ableger reklamierte den Anschlag vom Montag in der Provinz Herat am Dienstag abend für sich und erklärte, zahlreiche Bewaffnete hätten die Moschee mit Maschinengewehren gestürmt.(AFP/jW)