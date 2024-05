Mali: IS-Anführer laut Armee getötet

Bamako. Malis Armee hat nach eigenen Angaben einen international gesuchten Anführer eines westafrikanischen Ablegers der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Nach einer Identifizierung sei der Tod von Abu Huseifa, genannt Higgo oder Hugo, bei einer großangelegten Operation im umkämpften Gebiet nahe der Grenze zu Burkina Faso und dem Niger bestätigt, teilte die Armee des westafrikanischen Sahelstaats in der Nacht zu Dienstag mit. Die USA hatten ein Kopfgeld von fünf Millionen US-Dollar auf Huseifa angesetzt, da dieser 2017 an einem Hinterhalt beteiligt war, bei dem vier US-Soldaten und vier nigrische Soldaten getötet wurden. Für den Angriff war die damals unter dem Namen »Islamischer Staat Große Sahara« agierende Gruppe verantwortlich, heute nennt sie sich »Islamischer Staat Sahelprovinz«. (dpa/jW)