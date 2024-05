Haiti: Übergangsrat bestimmt Präsidenten

Port-au-Prince. Der Übergangsrat in Haiti hat Edgard Leblanc Fils als seinen Vorsitzenden ausgewählt. Dies wurde am Dienstag (Ortszeit) bei einer im Fernsehen übertragenen Zeremonie verkündet. Dem früheren Senatspräsidenten Leblanc Fils kommt nun eine koordinierende Rolle innerhalb des Übergangsrats zu, der die öffentliche Ordnung wiederherstellen soll. Bewaffnete Gruppen haben in weiten Teilen des Landes die Kontrolle übernommen. Das Gremium war vergangene Woche vereidigt worden. Es soll das Land bis zur Abhaltung neuer Wahlen führen. (AFP/jW)