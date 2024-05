Ukraine: Regierung gibt Millionen für Drohnen

Kiew. Die Ukraine muss laut Präsident Wolodimir Selenskij den Nachschub für ihre unter Druck geratenen Truppen schneller an die Front bringen. Das sagte er am Dienstag nach Beratungen mit Verteidigungsminister Rustem Umjerow und Oberbefehlshaber Olexander Sirskij in Kiew. »Nicht russische Bomben und Angriffsoperationen sollten an der Front dominieren, sondern unsere ukrainische Initiative – unsere Luftabwehr, unsere Artillerie, unsere Drohnen.« Als Teil dieser Anstrengung beschloss die Regierung, weitere 15,5 Milliarden Griwnia (367 Millionen Euro) zum Ankauf von Drohnen zur Verfügung zu stellen.(dpa/jW)