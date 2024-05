Mehr als 300 Tote durch Fluten in Ostafrika

Nairobi. Nach wochenlangen Regenfällen in Ostafrika ist die Zahl der Menschen, die in Kenia, Tansania, Burundi und Uganda ums Leben gekommen sind, auf deutlich über 300 gestiegen. Allein in Kenia gab ein Regierungssprecher am Dienstag die Zahl der Toten mit mittlerweile 169 an. Die Wasserstände an Flüssen und auch an den Großen Seen Ostafrikas steigen derweil weiter an, in Tansania gelten vor allem die Küstengebiete als gefährdet. (dpa/jW)