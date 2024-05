Kiew baut »Bogen der Völkerfreundschaft« ab

Kiew. In der ukrainischen Hauptstadt Kiew wird seit Dienstag ein Denkmal aus Sowjetzeiten abgebaut, das die Verbindung von Russland und der Ukraine symbolisieren sollte. Die Demontage der etwa 20 Elemente aus rotem Granit werde mehrere Tage dauern, kündigte die Stadtverwaltung an. Das Ensemble war 1982 eingeweiht worden und sollte an die »Vereinigung des ukrainischen Volkes mit dem brüderlichen russischen Volk« im Jahre 1654 erinnern. (dpa/jW)