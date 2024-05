Ratspräsidentschaft: Polen will Ukraine in die EU holen

Warschau. Polen will nach Worten von Staatschef Andrzej Duda in seiner EU-Ratspräsidentschaft 2025 die europäischen Beziehungen zu den USA und zur Ukraine voranbringen. In seiner Rede zum 20. Jahrestag des polnischen Beitritts zur EU regte Duda entsprechend an, zwei europäische Gipfel auszurichten. Ein Gipfeltreffen solle zwischen der EU und den USA stattfinden. Das zweite Treffen der EU mit der Ukraine werde sich dem Wiederaufbau des Landes widmen. Dessen Aufnahme sowie der Republik Moldau und der Länder des westlichen Balkans in die EU sei eine Priorität für den polnischen EU-Vorsitz, sagte Duda. (dpa/jW)