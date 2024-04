Türkischer Gewerkschaftsbund DISK ruft dazu auf, am 1. Mai auf dem Taksim-Platz zu demonstrieren

Tolga Ildun/ZUMA Wire/imago Im vergangenen Jahr fand die Istanbuler Maikundgebung noch fernab vom Taksim-Platz in Maltepe statt

Die Vorsitzende der Föderation revolutionärer Arbeitergewerkschaften (DISK) in der Türkei, Arzu Çerkezoğlu, rief am Montag dazu auf, am 1. Mai auf dem seit Jahren für Maikundgebungen verbotenen Taksim-Platz in Istanbul zu demonstrieren:

(…) Wir werden am 1. Mai auf allen Straße und Plätzen im ganzen Land sein! Am 1. Mai dabei zu sein bedeutet, unseren Willen zum Ausdruck zu bringen, die Räder dieser Ordnung, die sich drehen, um die Reichen reicher und die Armen ärmer zu machen, aufzuhalten und nein zu dieser Ordnung zu sagen. Am 1. Mai auf der Straße zu sein bedeutet, unseren Kampf für Einkommensgerechtigkeit und Steuergerechtigkeit zu verstärken. Am 1. Mai auf der Straße zu sein bedeutet, der Politik Einhalt zu gebieten, die versucht, den Arbeitern, den Werktätigen und dem Volk die Rechnung der Krise mit einer Sparpolitik unter dem Beifall des IWF aufzudrücken. Es geht darum, die Zukunft und das Land zu schützen. Zusätzlich zu dieser historischen und aktuellen Rechtfertigung demonstrieren wir mit unserem Kampf für unsere rechtlichen Errungenschaften, d. h. mit den Entscheidungen der europäischen Gerichte und des Verfassungsgerichts, für unseren Willen, am 1. Mai auf dem Taksim zu sein. (…) Und liebe Freunde, am Morgen des 1. Mai werden wir alle aufstehen und uns auf den Weg machen. Mit unseren Nelken in der einen Hand und dem Urteil des Verfassungsgerichts in der anderen Hand werden wir diese Entscheidung treffen und uns auf den Weg machen. (…) Wir sagen, dass auf dem Taksim-Platz zu sein bedeutet, für unsere Arbeit, unser Brot und unsere Heimatstadt einzustehen, im Gedenken an all unsere Freunde, die wir verloren haben. Am 1. Mai auf den Plätzen zu sein bedeutet, den Willen zu zeigen, die strahlende Zukunft dieses Landes aufzubauen. Im Namen von DISK grüße ich Sie alle mit Liebe und Respekt. Lang lebe der 1. Mai!

(Übersetzung: jW)

Das Berliner Bündnis für den revolutionären 1. Mai 2024 erläuterte die Ziele der am Mittwoch um 18 Uhr am Berliner Südstern beginnenden Demonstration:

(…) Wir haben nicht vor, uns einschüchtern zu lassen, und werden uns weder Ausdruck noch Form unseres Protests vorschreiben oder gar verbieten lassen! Wir werden mit vielen tausend Menschen auf die Straße gehen und ein kraftvolles Zeichen setzen – allen Drohungen der Polizei zum Trotz!

In diesem Sinne gehen wir am 1. Mai auf die Straße in Solidarität mit den Menschen in Gaza, die seit sechs Monaten noch rücksichtsloser von israelischen Bomben, Artilleriegranaten und Bodentruppen massakriert werden als bis dahin sowieso schon. Wir gehen auf die Straße aus Wut über 40.000 ermordete Zivilist:innen in Palästina, für die keine Krokodilstränen vergossen werden und deren Mörder hofiert und mit immer mehr Waffen, Geld und Handlungsspielraum ausgestattet werden. Wir gehen auf die Straße in Solidarität mit unseren kurdischen Genoss*innen, die an mehreren Fronten gegen den genozidalen türkischen Faschismus kämpfen müssen – von den Hügeln Afrins bis in die Berge von Metina und Zagros.

Unsere Solidarität gilt allen Genoss:innen weltweit, die für unsere gemeinsame Sache gekämpft haben und es immer noch tun – insbesondere denen, die für ihre Überzeugungen untertauchen mussten oder eingefahren sind. Ihnen sagen wir: Ihr seid nicht alleine, wir sind alle bei euch und kämpfen weiter. (…)