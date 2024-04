Spanien: Regierungschef Sánchez bleibt im Amt

Madrid. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez hat sich nach mehreren Tagen Bedenkzeit zum Verbleib im Amt entschlossen. Dies teilte der sozialdemokratische Regierungschef am Montag in einer Fernsehansprache mit. Darin beklagte er eine von der extremen Rechten ausgehende »Hetzkampagne«, der er mit Stärke begegnen wolle. Hintergrund sind Korruptionsvorwürfe gegen seine Ehefrau Begoña Gómez, auf deren Unschuld Sánchez beharrt. Der 52jährige ist seit 2018 Premierminister. Derzeit leitet er eine von Regionalparteien gestützte Minderheitsregierung. Am Sonnabend hatten mehr als 10.000 Menschen in Madrid für seinen Amtsverbleib demonstriert. (Reuters/jW)