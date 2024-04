Überfall auf Polizei im Nordkaukasus

Tscherkessk. Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Polizeiposten sind in der Nacht zu Montag in der russischen Teilrepublik Karatschai-Tscherkessien im Nordkaukasus zwei Beamte und fünf Angreifer laut Behördenangaben ums Leben gekommen. Am Montag vergangener Woche hatte es demnach bereits einen ähnlichen Angriff gegeben, der zwei Todesopfern auf seiten der Polizei gefordert hatte. Den Ermittlern zufolge sollen die nun getöteten Angreifer auch für diesen Überfall verantwortlich gewesen sein. (dpa/jW)