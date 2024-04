Chinas Staatschef besucht Europa

Beijing. Chinas Staatschef Xi Jinping wird Anfang Mai Frankreich, Ungarn und Serbien besuchen. Das teilte das Außenamt in Beijing am Montag mit. Xi war zuletzt 2019 in Frankreich. In Serbien könnte Xis Besuch mit dem 25. Jahrestag der Bombardierung der chinesischen Botschaft durch die NATO am 7. Mai 1999 in der Hauptstadt Belgrad zusammenfallen. Damals waren drei chinesische Journalisten getötet worden. Die NATO sprach von einem Versehen, während Beijing von Absicht ausging. (dpa/jW)